2019/11/30 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لويس سواريز يرشح 3 مهاجمين لخلافته في برشلونة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لويس سواريز يرشح 3 مهاجمين لخلافته في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).