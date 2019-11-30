أليجري يرفض تدريب آرسنال

2019/11/30 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفض ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، تولي تدريب آرسنال خلفًا لأوناي إيمري.

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