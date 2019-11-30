وجبة جديدة من السلف للمتقاعدين تصل الى 10 ملايين دينار

2019/11/30 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم السبت، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو 1199 […]

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