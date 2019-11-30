الذهب يرتفع نتيجة ترقب الأسواق تطورات محادثات التجارة بين بكين وواشنطن

2019/11/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

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ارتفعت أسعار الذهب بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قالت بكين إنها ستتخذ

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