إيران تعطل الدراسة لارتفاع مستويات تلوث الهواء

2019/11/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطلت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، الدوام الرسمي في المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في العاصمة طهران بعد بلوغ تلوث الهواء مستويات قياسية خطيرة.

وبحسب تقرير لوكالة

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