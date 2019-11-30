الرافدين : توزيع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/11/30 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، توزيع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

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