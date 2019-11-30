“بالفديو”.. بالـ”كلاشنكوف” و “الدشداشة” مسلحون يسيطرون على مرقد محمد باقر الحكيم في النجف

2019/11/30 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو، يظهر اشخاصاً مسلحين وهم يرتدون الزي العربي “الدشداشة” بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم في النجف.واظهر الفديو الاشخاص المذكورين وهم يطلقون النار باتجاه المتظاهرين، فيما بدت ملامحهم واضحة للعيان.فيديو من جهة مسلحي مرقد الحكيم في النجف pic.twitter.com/hv89y5a5WB — Adnan Awadh (@AdnanAwadh) November 29, 2019 […]

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