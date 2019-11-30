مادورو يأمر الجيش الفنزويلي بالتعبئة العامة

2019/11/30 | 10:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتعبئة وحدات الجيش على خلفية حصوله على معلومات تفيد بأن كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان لإعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

وقال مادورو خلال اجتماع مع عمال النقل، بث على حسابه في "تويتر" يوم أمس الجمعة: "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزازا آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا​​​، ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وأضاف الرئيس أن "الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود، هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا".

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