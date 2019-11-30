سواريز يرشح ٣ مهاجمين لبرشلونة

2019/11/30 | 10:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحدث لويس سواريز، نجم برشلونة، عن المهاجمين المرشحين لمنافسته على مركزه، في الفريق الكتالوني.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، أنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم، لأني أحب مشاهدة كرتهم..



سواء كانوا صغارًا أو كبارًا".

وتابع: "أولهم تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه".

وأردف: "أحب أيضًا ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن كونه أوروجواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص، التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه".

وأضاف: "هناك أيضًا آخرون، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يُظهر أيضًا مستوى رائعًا".

وعن إمكانية تعاقده مع لاوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، أجاب سواريز: "سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة..



فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه".

وأتم بقوله: "من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن".

وكان سواريز قد أشار في قتٍ سابق، إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة، في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.

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