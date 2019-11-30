الديمقراطي الكردستاني: لا يمكن العودة إلى النظام الرئاسي

2019/11/30 | 10:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد عضو الحزب #الديمقراطي الكردستاني #عماد_باجلان، أن #العراق لا يمكن أن يعود للنظام الرئاسي.باجلان قال في حديثٍ متلفز إن «الحكومات المتعاقبة لم تنجز شيئاً للعراق […]

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