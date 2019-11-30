2019/11/30 | 10:14 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكد عضو الحزب #الديمقراطي الكردستاني #عماد_باجلان، أن #العراق لا يمكن أن يعود للنظام الرئاسي.
باجلان قال في حديثٍ متلفز إن «الحكومات المتعاقبة لم تنجز شيئاً للعراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: لا يمكن العودة إلى النظام الرئاسي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باجلان قال في حديثٍ متلفز إن «الحكومات المتعاقبة لم تنجز شيئاً للعراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: لا يمكن العودة إلى النظام الرئاسي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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