سعدون جابر يتهم ماجد المهندس بسرقة إحدى اغانيه ويطالبه بالاعتماد على نفسه

2019/11/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اتّهم الفنان العراقي سعدون جابر، ماجد المهندس بغناء إحدى أغنياته دون إذن منه، ‏خلال إحياء الأخير حفلًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ليلة الخميس.

ونشر سعدون جابر تغريدةً عبر منصة تويتر مهاجمًا ماجد المهندس بقوله "لماذا يا ماجد المهندس؟ ‏ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك؟ إن ما ‏فعلته يسمى سطو على ‏حقوق ليست لك، وهل ترضى أن نسميك حرامي؟”.‏

وأضاف أن "ماجد المهندس أعاد غناء أغنية “هلا بيك هلا” التي غناها سعدون جابر في الحفل الذي نظَّمته ‏إدارة نادي الهلال في موسم 1980 بعد تحقيق الفريق لقب كأس الملك".

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة للاضطرابات النفسية والقلق مما يؤدي للانتحار.

وقال الدكتور كول بروكامب، الباحث في مستشفى سينسيناتي للأطفال: "الدراسة هي الأولى التي تظهر ارتباطا بين التعرض اليومي لم

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأمر يتعلق برجل في الخمسينات من العمر، وهو من ول

بغداد اليوم _ بغداد

عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت وبغداد، أصدر الشاعر العراقي علي وجيه كتابه الشعري السادس بعنوان "الخوافت".

الكتاب الذي امتدّ على 135 صفحة من القطع المتوسط، يأتي امتداداً لمجموعة علي وجيه الشعر

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