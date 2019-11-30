2019/11/30 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب في البرلمان العراقي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استخدم قوانين في غير محلها، مبينا ان ذلك تعتبر تهمة قضائية.وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استخدم قوانين في غير محلها وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب ضد المتظاهرين بالفترة الأخيرة خلاف التفسير القضائي له”.واضاف أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: عبد المهدي استخدم قوانين في غير محلها المركز الخبري الوطني.

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