باكستاني يتبرع بـ

2019/11/30 | 10:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت فكرة إرسال الشتلات بعدما عاد أقارب العالم الباكستاني محمدي دربار من زيارة أحد المزارات الدينية – صورة: رويترز

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