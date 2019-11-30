2019/11/30 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، اليوم السبت، على فوز المنتخب العراقي على نظيره الاماراتي ببطولة كأس الخليج، عادة اياه “جبرة خاطر”.وقالت السعيد في تغريدة لها بموقع تويتر “فوز العراق جبرة خاطر من رب العالمين للصامدين بالتحرير والناصرية والنجف وكل مناطق العراق”.يشار الى ان المنتخب العراقي فاز يوم الجمعة على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتبة كويتية تتحدث عن فوز العراق: جبرة خاطر للمتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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