2019/11/30 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حملة لتنظيف جسر الاحرار من قبل امانة بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حملة لتنظيف جسر الاحرار من قبل امانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).