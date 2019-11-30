2019/11/30 | 10:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: تواصل الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة للمطالبة بالتغيير الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: تواصل الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة للمطالبة بالتغيير الشامل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: تواصل الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة للمطالبة بالتغيير الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).