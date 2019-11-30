العطار: العراق يستطيع تشغيل قرابة الـ5000 عامل في كل مصنع بهذه الطريقة؟

2019/11/30 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, السبت، إن العراق يستطيع الوقوف على الخط الصناعي العربي

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