نيسان التيما.. جدّد حبك للقيادة

2019/11/30 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق عن"استمرارها بيع السيارات بنظامي النقد والأقساط".

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