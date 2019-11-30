2019/11/30 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “الإندبندت” البريطانية، السبت، بأن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والخليج عجزوا عن ضرب محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فيما اعتبرت ان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “انتصار رمزي باهض الثمن”.ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط باتريك كوكبيرن أوردت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه الوكالة المركز الخبري الوطني إن “”الثوار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإندبندت تعد استقالة عبد المهدي “انتصاراً رمزياً” وتؤكد: أميركا والسعودية فشلتا بضرب “المحور” المركز الخبري الوطني.

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