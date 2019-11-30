العراق: استقالة عبدالمهدي لا تعني نهاية التظاهرات

2019/11/30 | 10:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رحّب متظاهرو #ساحة_التحرير في #بغداد وميادين أخرى جنوبي البلاد، بخطوة إعلان عادل عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته إلى #البرلمان، معتبرين أنها خطوة أولى، وأنهم سيواصلون #التظاهرات حتى […]

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