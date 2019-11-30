وزير لبناني سابق يتهم “بارزاني” بتهريب مليار دولار من اموال العراق الى لبنان

2019/11/30 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب وئام وهاب وزير البيئة اللبناني السابق، سلطات بلاده بوضع يدها على ’’مليار دولار’’ قال إن ’بارزاني هربها من العراق، دون أن يحدد من هو الشخص المقصود ببارزاني، وما اذا كان رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.شركة وهمية وتحدث وهاب عن ’’شركة وهمية’’ قال إنها متهمة بتبييض الأموال، يعتقد أنها شركة (آي.إم.إم.إس […]

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