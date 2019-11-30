الحديثي لواع: أحكام جديدة ستصدر بحق مسؤولين كبار

2019/11/30 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

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