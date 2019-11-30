الحشد يعلن قطع طرق تسلل داعش عبر بحيرة حمرين بديالى

2019/11/30 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، ان الحشد الشعبي احكم قبضته بالكامل على بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مفارز الحشد الشعبي الشعبي احكمت قبضتها بالكامل على بحيرة حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة) من عدة جهات رغم انها مترامية وتمتد في مناطق ذات تضاريس معقدة جدا".

واضاف، ان "القوة النهرية للحشد الشعبي والتي تاسست قبل اشهر معدودة لعبت دورا محوريا في قطع طرق تسلل داعش عبر بحيرة حمرين صوب مناطق وتلال قريبة من المدن والقرى المحررة، ما اسهم في خفض معدلات العنف بنسبة تصل الى 80%".

وأشار المصدر الى ان "القوة النهرية دمرت مضافات الجزر النائية في بحيرة حمرين والتي كانت لوقت قريب احدى نقاط ارتكاز داعش في عمليات التسلل وخاصة بالليل".

هذا وتعد بحيرة حمرين خزين ستراتيجي للمياه في ديالى وهي تستوعب اكثر من ملياري متر مكعب وكانت ضفافها مصدر قلق امني بسبب كثرة المضافات ونشاط خلايا داعش.

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، عن صدور توجيهات من وزير الداخلية ياسين الياسري إلى قيادة الشرطة بتشكيل فوج طوارئ للمهمات الخاصة والقتالية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "أوامرا إدارية صدر

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، بأن الجسور الثلاثة في مدينة الناصرية، لا تزال مغلقة حتى الان، ويسيطر عليها المتظاهرون.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الجسور الثلاثة في مدينة الناصرية لا

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية او نشاط ضد المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن.

وقالت الهيأة في بيان، إنه "لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية

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