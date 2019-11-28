سعدون جابر يهاجم ماجد المهندس بسبب

2019/11/30 | 10:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- هاجم المغني العراقي سعدون جابر الفنان، ماجد المهندس بعد أداء أغنيته الشهيرة "هلا بيك هلا" خلال مشاركته في حفل التكريم الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، لمناسبة فوز الهلال ببطولة آسيا التي أقيمت في اليابان.

وانتقد جابر ما قام به المهندس لغنائه أغنيته التي قدّمها منذ 4 عاماً، وقال إن ما قام به المهندس في الحفل الذي حضره الكثير من الفنانين يعتبر "سطواً".

يابو رجل الذهب..



هلا بيك هلا#ماجد_المهندس@majidalmohandisليلة_زعيم_آسيا_الهلال⁩#حفل_الترفيه_للهلال⁦@Alhilal_FC@RiyadhSeason pic.twitter.com/GuBuNLmzUg

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 28, 2019

وكتب جابر في حسابه عبر تويتر قائلاً "لماذا يا ماجد المهندس؟ ألم أقل لك لا تغنّي أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك؟ إنّ ما فعلته يسمى سطواً على حقوق ليست لك.



وهل ترضى أن نسميك حرامياً؟"

لماذا يا ماجد المهندس؟ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟متى تعتمد على نفسك وتطرحأغنيات خاصه بك.أن ما فعلته يسمى سطو على حقوق ليست لك.وهل ترضى ان نسميك حرامي؟

— سعدون جابر (@Saddonjabir) November 28, 2019

ويعود تاريخ أغنية "هلا بيك هلا" الى العام 1979، إذ غنّاها سعدون جابر خلال بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والتي استضافتها بغداد، والاغنية، التي اشتهرت بشكل واسع في تلك الفترة، هي من كلمات الشاعر الغنائي كريم العراقي وكانت تبث طيلة البطولة.

وسبق أن غنّاها أيضا سعدون جابر لفريق الهلال السعودي عام 1980 لمناسبة فوز الهلال آنذاك بكأس الملك.

#الهلال_بطل_اسيا2019 #الهلال_كبير_آسيا #الهلال_بطل_اسيا_للمره_السابعه اغنيتك ب #ليلة_زعيم_اسيا_الهلال #حفل_الترفيه_للهلال pic.twitter.com/9JKcgd2XOp

— ممتذمر (@MDz5f) November 29, 2019

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