امطار وعواصف..طقس العراق خلال اليومين القادمين

2019/11/30 | 10:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الانواء الجوية العراقية توقعت ان يكون الطقس خلال اليومين المقبلين، غائما ممطرا مصحوبا بعواصف رعدية في بعض مناطق البلاد....

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