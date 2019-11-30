أزمة قلبية تنهي حياة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته

2019/11/30 | 10:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت النائب البرلماني المصري محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الجيزة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء حفل زفاف ابنته في أحد فنادق القاهرة.

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