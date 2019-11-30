2019/11/30 | 10:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم السبت، عن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة وأختيار بديلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يكشف الآلية الدستورية لإقالة الحكومة وإختيار البديل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يكشف الآلية الدستورية لإقالة الحكومة وإختيار البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).