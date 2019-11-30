المتحدث باسم الحكومة: اوامر قبض واستقدام وحجز اموال ستصدر خلال ايام بحق هؤلاء

2019/11/30 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف المتحدث بأسم الحكومة سعد الحديثي، عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

وقال الحديثي في تصريح صحفي تابعته

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