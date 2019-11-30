مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة الفلسطينية في غزة

2019/11/30 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائرة مسيرة، اليوم السبت، نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينتي غزة وخان يونس.

وأطلق مقاومون الرصاص الثقيل تجاه طائرة إسرائيلية شمالي بيت

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