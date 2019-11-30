بنت الناصرية تظهر بمقطع فديو جديد: فبركوا كلامي والعراق واحد رغم الجميع

2019/11/30 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق ظهرت المرأة العراقية ام حيدر الطائي من اهالي الناصرية في ذي قار، بمقطع فديو تفند فيه الاخبار المفبركة التي طالتها بعد ان استنجدت باهالي مدينة الرمادي لمساعدة اخوانهم في الناصرية.هذا ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً مفبركة تتهم ام حيدر بأنها تعمل لصالح جهات سياسية هدفها استغلال التظاهرات، فيما […]

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