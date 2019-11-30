2019/11/30 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أشادت مديرية شرطة ذي قار، اليوم السبت، بدور الناشطين المدنيين والصحفيين وبعض فئات المجتمع في المحافظة ممن ساندوها في الاحداث الدامية التي شهدتها المحافظة يوم أمس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "كان لتدخل وجهاء وشيوخ عشائر المحافظة والخيرين والاساتذة والاطباء والنقابات والاتحادات والناشطين المدنيين والصحفيين وشباننا العقلاء وجميع الذين تدخلوا لتهدئة الوضع الامني، موقفا مشرفا وسببا واضحا لتهدئة الاوضاع وحقن الدماء".

واشارت الى ان "المتظاهرين والشرطة المتواجدين في مقر القيادة هم ابناء ذي قار واقارب او اصدقاء للمتظاهرين وتربطهم روابط صلة الرحم وروابط اجتماعية".

وتقدمت المديرية بـ"خالص شكرها وتقديرها العاليين لمساعيكم الطيبة ومواقفكم المشرفة التي ليس بالجديدة على تاريخكم الذي نفخر به".

ودعت "جميع اهلنا في ذي قار للوقوف بجدية للحد من هذه الاحداث التي تبعث بالجميع الى الهاوية والتفرقة والضعف لينال الاعداء منالهم من خلال تفرقة صفوفنا واضعاف قوتنا لتعم الفوضى ويتفرعن المغرضين وتبان انياب الغادرين وبذلك الوقت لن نحصد شيئا من الندم ونكون على ما فاتنا من حكمة نادمين، لذلك نجدد دعوتنا للجميع لتفويت الفرصة على من يريد السوء لأبناء هذه المدينة التي اثبتت عبر التاريخ هي حجرة عثر ضد الطغاة والطامعين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تشيد بدور من ساندوها بأحداث أمس في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تشيد بدور من ساندوها بأحداث أمس في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).