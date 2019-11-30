تويتر يعلق حساب سياسية امريكية طالبت بشنق النائبة إلهان عمر

2019/11/30 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علقت شركة "تويتر"، اليوم السبت، حسابات السياسية الجمهورية الأمريكية، دانييل ستيلا، على خلفية مطالبتها بـ"شنق" النائبة في الكونغرس الهان عمر.

وجاء اجراء التعليق بعد اقتراح ستيلا، إعدام المشرعة الديمقراطية المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر، بتهمة الخيانة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نشرت ستيلا، التي تنافس إلهان عمر على مقعدها في مجلس النواب، على حساب حملتها الانتخابية، تغريدة تنص على أنه "إذا ثبت أن عمر سلمت معلومات حساسة إلى إيران فيجب محاكمتها بتهمة الخيانة وإعدامها شنقا" ونشر حساب ستيلا لاحقا رسما يظهر شخصا مشنوقا.

وجاء ذلك على خلفية ادعاءات، لا تعتمد على أدلة تذكر، عن تجنيد عمر من قبل مسؤولين قطريين كي تسلم معلومات استخباراتية إلى الدوحة وطهران.

وأعلنت المتحدثة باسم شركة "تويتر"، آلي بافيلا، أن حساب حملة ستيلا وكذلك حسابها الشخصي أغلقا بسبب المخالفات المتكررة لقواعد "تويتر".

وتعد عمر التي انتخبت في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي وأصبحت أول عضو فيه من أصول صومالية، من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب، وتعرضت لحملة ادعاءات وتهديدات، علاوة على الهجمات عليها من قبل رئيس البلاد ترامب شخصيا، الذي اقترح طردها من الولايات المتحدة.

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