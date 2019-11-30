مراسلنا: استقرار الاوضاع في اغلب مناطق النجف الاشرف

2019/11/30 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا بالنجف الاشرف اليوم الجمعة، ان اغلب مناطق المحافظة تشهد استقرارا امنيا.

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