مجلس القضاء الاعلى: سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون

2019/11/30 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

وقال الحديثي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك محكمة خاصة مركز

بغداد اليوم-بغداد

نفى نائب الأمين العام لسرايا الخرساني، حامد الجزائري، ‏السبت (30‏ تشرين الثاني‏، 2019) الانباء التي تحدثت عن اعتقاله، فيما رأى انها تهدف لخلق إيجاد هيجان شعبي.

وقال الجزائري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

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