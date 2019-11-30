2019/11/30 | 11:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وسط أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة #العقوبات الأميركية عليها، ما زالت #إيران تنفق الأموال على الميليشيات الموالية لها في #الشرق_الأوسط وعلى قطاعها العسكري، ما ينبئ بانهيار اقتصادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد إيران.. انهيار على طريقة الاتحاد السوفيتي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاد إيران.. انهيار على طريقة الاتحاد السوفيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).