2019/11/30 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر علماء جامعة شرق إنجلترا والمستشفى التعليمي لجامعة نورفولك ونورفيتش، اختبارا جديدا يسمح بتشخيص مبكر لسرطان البروستاتا في المنزل من خلال تحليل عينة من البول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار جديد يشخص سرطان البروستاتا في المنزل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار جديد يشخص سرطان البروستاتا في المنزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).