مجلس القضاء الأعلى يدعو المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم

2019/11/30 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا مجلس القضاء الاعلى، المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم.

وقال المجلس في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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