2019/11/30 | 11:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد متظاهر وإصابة آخر من أهالي الديوانية أثناء مشاركتهم بتظاهرات النجف أمس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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