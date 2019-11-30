القضاء الأعلى يدعو المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم

2019/11/30 | 11:38 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا مجلس القضاء الاعلى، السبت، المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم، فيما اشار الى انه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على المصابين وذوي الشهداء مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".

واضاف انه "سوف يتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين باشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".

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