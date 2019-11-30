نائب عن الاتحاد الوطني يدعو الوفد الكوردستاني بالتريث في زيارته لبغداد

2019/11/30 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، الوفد الكوردستاني، بالتريث في زيارته لبغداد، لاسيما عقب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني عن شيروان ميرزا قوله ان الاوضاع في بغداد متأزمة وخاصة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتساءل "يجب ان نعرف هل ستقبل استقالة عادل عبدالمهدي ام لا؟ وهل سيتم تشكيل حكومة تصريف اعمال ام لا؟ ومن سيكون رئيسها؟ وهل سيستمر عادل عبدالمهدي ام لا؟ واذا ذهب وفد اقليم كوردستان الى بغداد مع من سيجتمع؟".

وتابع ميرزا ان "وفد اقليم كوردستان يجب ان يجتمع مع المجلس الاقتصادي الذي يضم وزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة، واذا وافق مجلس النواب على استقالة عبدالمهدي فالحكومة برمتها تعتبر مستقيلة لذا يجب ان يتريث الوفد في زيارته لكي تتضح الامور".

وتناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده تأجيل زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة الاتحادية للعام 2020.

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