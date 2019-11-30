مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

2019/11/30 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، المجتمع الدولي، الى مساعدة العراق وكوردستان بردع الارهاب.

وقال بارزاني في بيان ورد لشفق نيوز "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على الناحية ليلة امس، وإذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، فإننا نتمنى من الباري عزّ وجل أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

واضاف البيان "نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك بان هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كوردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

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