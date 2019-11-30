شرطة النجف تنفي وجود حالات خطف في المحافظة

2019/11/30 | 12:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، الإشاعات التي تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مواطنين مخطوفين او مفقودين.

وذكر المديرية في بيان تلقته، "الغد برس" ان "مدراء مكافحة اجرام النجف وقاطعي البلدة الشمالي والجنوبي بجميع مراكزها أكدوا عدم تسجيل اي حالة خطف اوفقدان"، موضحة ان "لم ترد إلى أقسام المديرية في المحافظة اي شكوى حول وجود حالات من ذلك".

ودعت المديرية إلى "عدم تناقل اي اشاعة حول وجود مخطوفين ومفقودين لانه كلام كاذب ولا صحة له إطلاقا، وإنما يهدف الى زعزعت امن واستقرار المحافظة".

وطالبت "المواطنين ممن لديه حالة خطف وفقدان مراجعة الأجهزة الأمنية فورا وتسجيل دعوى قضائية".

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