جائزتان للعراق في مهرجان القاهرة السينمائي

2019/11/30 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فلم شارع حيفا على جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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