بارزاني بعد مقتل مدير الآسايش ومنتسبين اثنين: داعش لم يندحر بعد

2019/11/30 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، إن تنظيم داعش لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره.

وذكر بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على الناحية ليلة امس، وإذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، فإننا نتمنى من الباري عزّ وجل أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف البيان أن "الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك بان هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كوردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

يتبع .



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