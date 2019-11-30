مسرور بارزاني يصدر بياناً بشأن هجوم

2019/11/30 | 12:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت إن تنظيم داعش لم يندحر بعد وإنه لا يزال يشكل تهديداً بعدما شن هجوماً دامياً اسفر عن سقوط عدد من رجال جهاز الأمن (الآسايش) بينهم ضابط في احدى بلدات قضاء كفري.

وقضى ثلاثة من أفراد الأمن بينهم مدير دائرة الآسايش في بلدة كولجو خلال الهجوم الذي أعقبته اشتباكات عنيفة في المنطقة الواقعة ضمن كرميان.

وهذا أحدث هجوم يشنه داعش في المناطق الواقعة في شمال شرق ديالى على خط التماس بين القوات العراقية والقوات الكوردية.

وقال مسرور بارزاني في بيان إن "الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك بان هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره".

وتابع "لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كوردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لـ"استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

والاشتباكات التي وقعت تحت جنح الظلام هي الأعنف مقارنة بهجوم شنه التنظيم في آب أغسطس 2019 وأسفر عن سقوط ثلاثة أشخاص.

وسبق أن حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، داعياً الى تضافر الجهود للتصدي له.

وتقع كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.





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