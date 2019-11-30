“بالفديو”.. شيخ عشيرة في الناصرية يتحدى قائد الشرطة وجهاً لوجه: عبد المهدي تحت حذائي!

2019/11/30 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق حذر شيخ مشايخ عشيرة عبودة حسين الخيون، قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء الركن محمد محسن زيدان “ابو الوليد، من استهداف ابناء الناصرية من المتظاهرين.وقاطع الخيون ابو الوليد وهو يتحدث امام جمع من شيوخ العشائر عن اجراءاته لايقاف استهداف المتظاهرين، فيما قال له متحدياً بأنه سيدعس رئيس الوزراء عادل عبد […]

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