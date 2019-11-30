2019/11/30 | 12:59 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انفجرت عبوتان ناسفتان ظهر اليوم وسط مدينة كركوك العراقية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جرحى في انفجار عبوتين وسط كركوك بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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