جرحى في انفجار عبوتين وسط كركوك بالعراق

2019/11/30 | 12:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوتان ناسفتان ظهر اليوم وسط مدينة كركوك العراقية .

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