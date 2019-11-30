2019/11/30 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، المجتمع الدولي، الى مساعدة العراق وكردستان بردع الارهاب.

وقال بارزاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على الناحية ليلة امس، وإذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، فإننا نتمنى من الباري عزّ وجل أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

واضاف بارزاني "نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك بان هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كوردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من بارزاني بشأن هجوم 'داعش' على كولجو) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من بارزاني بشأن هجوم 'داعش' على كولجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).