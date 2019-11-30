رفضت ترك مهنة الصحافة فقتلها زوجها

2019/11/30 | 13:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين، بأن صحفية #باكستانية قتلت رميا بالرصاص على يد زوجها، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في مدينة لاهور شرقي البلاد، بعد أن […]

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