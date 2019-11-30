“بالفديو”.. شابة عراقية تلخص مطالب ساحات التظاهر في الناصرية بجملة واحدة

2019/11/30 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق لخصت شابة عراقية متظاهرة في الناصرية، مطالب المتظاهرين بجملة واحدة تمثلت باسقاط الحكومة بالكامل.واثارت الشابة اعجاب مواقع التواصل الاجتماعي ببلاغتها في الحديث بالرغم من انها لم تتجاوز الـ18 من عمرها لغاية الان، وهو ما يعكس ان شبابية التظاهرات وقيادتها.الفديو: استمعوا جيدا لهذه الشابة البصرية الجميلة التي اعطت درسا في […]

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